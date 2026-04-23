Trabzonspor'da penaltıların kahramanı Onana: "Ben hazır olarak doğdum"

Kamerunlu file bekçisi, karşılaşmanın ardından flaş röportajda açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı mutlu olduklarını söyleyen tecrübeli kaleci, "Öncelikle iki tarafın da kazanabileceği bir maç oldu. Rakibimiz 10 kişiyle bile iyi mücadele etmeye çalıştı ama asıl tebriği hak eden takım arkadaşlarım. Onlar da iyi mücadele gösterdiler. Çok mutluyuz kazandığımız ve yarı finale çıktığımız için. Bizim adımıza iyi bir maç oldu ve mücadeleyi hiç bırakmadık. Bu mücadele de bizi mutlu ediyor." dedi.

"BEN DOĞUŞTAN HAZIRIM"

Seri penaltı atışları sorulan Onana, "Ben hazır doğmuş birisiyim. Her zaman hazırım, hazır olmaya çalışıyorum. Beni asıl mutlu eden, takımın kazanması. Önümüzde 3 hafta var ve kolay olmayacak. Takım adına çok mutluyum. Bu 3 haftayı da en iyi şekilde geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.