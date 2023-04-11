Trabzonspor'da rota Slaven Bilic

Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifaları sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Sergen Yalçın'la ilk görüşmede ücrette anlaşamayınca yeni alternatif hoca arayışlarına girdi.



A Spor'un haberine göre; Bordo-mavililer, son olarak Watford'u çalıştıran Slaven Bilic'i gündemine aldı. Geçtiğimiz ay İngiliz ekibinden ayrılan Hırvat teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.



Bilic'i Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçeceği hatta ücret almayacağı da iddia ediliyordu.



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