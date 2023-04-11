NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor'da rota Slaven Bilic

Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlük için Sergen Yalçın'la görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Trabzonspor rotayı Slaven Bilic'e çevirdi.

Trabzonspor'da rota Slaven Bilic

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifaları sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran , Sergen Yalçın'la ilk görüşmede ücrette anlaşamayınca yeni alternatif hoca arayışlarına girdi.

A Spor'un haberine göre; Bordo-mavililer, son olarak Watford'u çalıştıran Slaven Bilic'i gündemine aldı. Geçtiğimiz ay İngiliz ekibinden ayrılan Hırvat teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Bilic'i Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçeceği hatta ücret almayacağı da iddia ediliyordu.

FIFA'dan Leeds United'a 27.9 milyon euroluk Jean-Kevin Augustin cezası

FIFA'dan Leeds United'a 27.9 milyon euroluk Jean-Kevin Augustin cezası

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...