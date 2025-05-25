Trabzonspor'da sakatlık

Trabzonsporlu futbolcu Cihan Çanak'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun, hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlandığını belirterek, "Futbolcumuz Cihan Çanak'ın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka üst adale yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

