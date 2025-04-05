Trabzonspor'da sakatlık: Fenerbahçe derbisinde yok

Trabzonspor, Muhammed Cham'ın sağ ayak parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır”

