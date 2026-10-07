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Trabzonspor'da Samsunspor maçı öncesi tempo yükseliyor

07.10.2026 21:48

Trabzonspor'da Samsunspor maçı öncesi tempo yükseliyor
Özel Kurum

Trabzonspor tam takım çalıştı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Mohamed Salah, Mustafa Eskihellaç ve Melih Kabasakal'ın da katıldığı idmanda fiziksel dayanıklılığı artıracak çalışmalar üstünde duruldu.

Trabzonspor’da Samsunspor karşılaşması yaklaşırken teknik direktör Thomas Reis idmanların temposunu arttırıyor.

 

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştiren bordo-mavili futbolcular, daha sonra pas organizasyonlarına geçti. 

 

Teknik ekip, özellikle topun hızlı dolaştırılması ve oyuncuların maç temposuna yaklaşması üzerinde durdu. Dayanıklılık bölümünde ise futbolcuların fiziksel seviyelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi

 

Mısır'dan dönen Salah 'ın yanısıra A Milli Takım'dan dönen Mustafa Eskihallaç ile Melih Kabasakal da takımla çalıştılar.

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