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Trabzonspor'da Savic sürprizi: Sözleşme detayları belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i gündemine aldı. Bordo-mavililerin oyuncuya 2 artı 1 yıllık sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.

Trabzonspor'da Savic sürprizi: Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor, savunma takviyesi için transfer çalışmalarını sürdürürken, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'in haberine göre, Bordo-mavililerin Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic için harekete geçtiği öne sürüldü.

Transfer sezonu açılmadan önce Karadeniz ekibinin Savic ile görüşmeler yaptığı ve deneyimli oyuncunun maaşında indirime gittiği kaydedildi.

Trabzonspor'un oyuncu tarafıyla anlkaşma sağlaması durumunda 1 yıllık sözleşmesinin feshi için Atletico cephesinin kolaylık sağlayacağı vurgulandı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Savic için 2 artı 1 yıllık sözleşme teklifi yapacağı aktarıldı.

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