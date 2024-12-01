Trabzonspor'da seçim: Oy verme işlemi başladı

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday olarak giriyor.



Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.



Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.



Divan Başkanı Hakan Orhan, Başkan Ertuğrul Doğan'ın oylama öncesi bir konuşma yapmayacağını duyurdu.



15 sandıkta saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 16.00'da tamamlanacak.

