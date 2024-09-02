Trabzonspor'da Şenol Güneş zirvesi

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor.

Bordo-mavililerin Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'yle yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor'un bu gelişmelerin ardından son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'i gündemine aldığı öne sürüldü.

ŞENOL GÜNEŞ ZİRVESİ BUGÜN

Deneyimli çalıştırıcının Karadeniz ekibi Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüşmek için İstanbul'a doğru yola çıktığı kaydedildi.

Şenol Güneş ve Ertuğrul Doğan'ın bugün saat 15.00'te bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

4 SEZONDA 4 KUPA KAZANMIŞTI

72 yaşındaki çalıştırıcı Trabzonspor'u 4 sezon çalıştırmış ve bu süreçte 2 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Süper Kupa kazanmıştı.