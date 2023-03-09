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Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday: Öncelik yerlide Sergen Yalçın yabancıda Slaven Bilic

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Sergen Yalçın ve Slaven Bilic'in isimleri geçiyor.

Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday: Öncelik yerlide Sergen Yalçın yabancıda Slaven Bilic

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'da Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasının ardından takım yardımcı antrenör Orhan Ak'a emanet edildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından asbaşkan Ertuğrul Doğan kongrede başkanlık için adaylığını açıkladı.

Ağaoğlu'nun adaylığı belirsizliğini korurken Doğan'ın seçimi kazanması halinde yerlide önceliği Sergen Yalçın'a yabancı olarak ise Slaven Bilic'e vereceği iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre;Bu iki isimle anlaşılamaması halinde rota Fatih Tekke ve Çağdaş Atan'a dönecek.

Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday: Öncelik yerlide Sergen Yalçın yabancıda Slaven Bilic - 1
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