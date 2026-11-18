Trabzonspor , Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 12. haftasında Papara Park’ta oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Zenit maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan oyunculardan sevindiren haberler geldi. Franculino, Muçi, Malinovskyi ve Pina takımla çalışmalara katıldı.

Aral, Batagov, Okay ve Folcarelli de antrenman sahasında yerlerini alarak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.