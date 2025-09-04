NTV.COM.TR

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yerine sürpriz: Premier Lig devinden geliyor!

Takım kaptanı Uğurcan Çakır'ı sürpriz şekilde Galatasaray'a satan Trabzonspor'da yeni kalecinin kim olacağı merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan ve milli araya topladığı 10 puanla giren 'da hareketli günler yaşanıyor.

36 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Bordo-mavililer, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kadro bildirimi yapmasına 1 gün kala takım kaptanı Uğurcan Çakır'ı bonuslar da dahil olmak üzere toplam 36 milyon euro'luk bedelle sarı-kırmızılılara satmıştı.

Bu transferin ardından camiası sarsılırken, hem yönetime hem de milli file bekçisine bordo-mavili taraftarlardan tepki gelmişti.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yerine sürpriz: Premier Lig devinden geliyor! - 1 Uğucan Çakır, Trabzonspor taraftarlarına yaptığı açıklamada kariyer hedefleri nedeniyle Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirmek istediğini duyurmuştu.

DENİZ ERTAŞ BEKLEMEDE

Uğurcan Çakır defterinin kapanmasının ardından yeni kalecisini belirleyecek olan , gündemine Konyaspor'dan Deniz Ertaş gelmişti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Kulübü'ne olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır. Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

Konyaspor'un için Trabzonspor'dan 7 milyon euro talep ettiği, bordo-mavili yönetiminse görüşmeleri şimdilik beklettiği öğrenildi.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yerine sürpriz: Premier Lig devinden geliyor! - 2 Konyaspor'un kalecisi Deniz Ertaş

ONANA İHTİMALİ

'un gündemindeki yabancı adaylar arasında ise iki isim öne çıktı. Menajer önerilerini de gündemine alan bordo-mavililerde Manchester United'dan ayrılan Andre Onana'nın da kiralanma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

'un Kamerunlu file bekçisini ciddi bir aday olarak gördüğü ve listesinde bulundurduğu kaydedildi.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yerine sürpriz: Premier Lig devinden geliyor! - 3 Andre Onana, Senne Lammens'in Manchester United'a transferi sonrası takımında 3. kaleci konumuna düştü.

FAVORİ ADAY ORTEGA

Öte yandan 'un kaleci listesindeki açık ara favori ismin Manchester City'de forma giyen Stefan Ortega olduğu öne sürüldü.

32 yaşındaki eldiven için temas kuran bordo-mavililerin, koşullarının oluşması durumunda transferi gerçekleştireceği belirtildi.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yerine sürpriz: Premier Lig devinden geliyor! - 4 Stefan Ortega, Manchester City'nin Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmasıyla birlikte takımının 2. kalecisi oldu.

