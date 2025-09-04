Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yerine sürpriz: Premier Lig devinden geliyor!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan ve milli araya topladığı 10 puanla giren Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. 36 MİLYON EURO'YA GİTTİ



Bordo-mavililer, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kadro bildirimi yapmasına 1 gün kala takım kaptanı Uğurcan Çakır'ı bonuslar da dahil olmak üzere toplam 36 milyon euro'luk bedelle sarı-kırmızılılara satmıştı.



Bu transferin ardından Trabzonspor camiası sarsılırken, hem yönetime hem de milli file bekçisine bordo-mavili taraftarlardan tepki gelmişti.

Uğucan Çakır, Trabzonspor taraftarlarına yaptığı açıklamada kariyer hedefleri nedeniyle Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirmek istediğini duyurmuştu.

DENİZ ERTAŞ BEKLEMEDE Uğurcan Çakır defterinin kapanmasının ardından yeni kalecisini belirleyecek olan Trabzonspor, gündemine Konyaspor'dan Deniz Ertaş gelmişti.



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:



"Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzonspor Kulübü'ne olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır. Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."



Konyaspor'un transfer için Trabzonspor'dan 7 milyon euro talep ettiği, bordo-mavili yönetiminse görüşmeleri şimdilik beklettiği öğrenildi.

Konyaspor'un kalecisi Deniz Ertaş

ONANA İHTİMALİ Trabzonspor'un gündemindeki yabancı adaylar arasında ise iki isim öne çıktı. Menajer önerilerini de gündemine alan bordo-mavililerde Manchester United'dan ayrılan Andre Onana'nın da kiralanma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.



Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisini ciddi bir aday olarak gördüğü ve listesinde bulundurduğu kaydedildi.

Andre Onana, Senne Lammens'in Manchester United'a transferi sonrası takımında 3. kaleci konumuna düştü.

FAVORİ ADAY ORTEGA Öte yandan Trabzonspor'un kaleci listesindeki açık ara favori ismin Manchester City'de forma giyen Stefan Ortega olduğu öne sürüldü.



32 yaşındaki eldiven için temas kuran bordo-mavililerin, transfer koşullarının oluşması durumunda transferi gerçekleştireceği belirtildi.

Stefan Ortega, Manchester City'nin Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmasıyla birlikte takımının 2. kalecisi oldu.