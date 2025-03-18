Trabzonspor'da Uğurcan Çakır performansıyla dikkat çekiyor: 11 maçta kalesini gole kapattı!
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçın 11'inde rakiplerine gol şansı vermedi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor.
Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor.
Bordo-mavililer, ligde oynadığı 26 maçın 11'inde gol yemedi.
MAÇ BAŞINA 1,19 GOL YEDİ
Trabzonspor, ligde oynadığı 26 maçta 31 kez topu ağlarından çıkardı.
Bordo-mavililer, maç başına kalesinde 1,19 gol gördü.
GOL YEMEDİĞİ 11 KARŞILAŞMA
Trabzonspor, ligde Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, sahasında RAMS Başakşehir, Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, deplasmanda da RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.
11 MAÇTA 25 PUAN ALDI
Trabzonspor, gol yemediği 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı.
Ligde 35 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Trabzonspor
- Futbol