Trabzonspor'da yeni sezon yapılanması: Ayrılacak isimler belli oldu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Fatih Tekke, geride kalan sezonda yapılan hataları detaylı biçimde analiz ederek, yeni dönemde sağlam temel atmayı amaçlıyor. Kadro mühendisliğinde yaşanan dengesizlikler, başarısızlığın temel sebeplerinden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle orta saha organizasyonundaki yetersizlik, kanatlarda düşen tempo ve savunma hattındaki alternatifsizlik çözüm bekleyen en acil başlıklar arasında bulunuyor.

Bu sezon, yönetim ve teknik ekip daha az ama daha etkili transfer hedefiyle yola çıkıyor. Geçmişte yapılan çok sayıda transferin aksine, bu kez ihtiyaç duyulan pozisyonlara tam uyum sağlayacak oyuncular tercih edilecek. Kanat bölgelerine enerjik ve hızlı isimler kazandırılması planlanırken, orta alanda liderlik vasfına sahip çift yönlü bir oyuncu arayışı sürüyor. Savunmada ise yaşanan sakatlıklar ve form düşüşleri nedeniyle rotasyonun güçlendirilmesi öncelik taşıyor.



Transfer çalışmalarında bir diğer önemli hedef ise yeni oyuncuların kamp başlangıcına kadar takıma katılması. Geçen sezon kamp dönemine yetişemeyen oyuncuların takım içi uyumsuzluk yapması tecrübesi, bu sezon benzer bir hatanın yaşanmasını engelleyecek. Bu nedenle belirlenen transferlerin kampın ilk günlerinde hazır olması planlanıyor.

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER



Trabzonspor’da transfer çalışmaları hızla sürerken, yabancı futbolcu kontenjanındaki doluluk önemli bir engel olarak öne çıkıyor. Bordo-mavili ekip, yeni transferlere yer açabilmek için mevcut yabancı oyuncularla yollarını ayırmak zorunda. Ancak sözleşmesi devam eden futbolcularla yapılacak ayrılıklarda ekonomik zarar yaşanmaması adına yönetim temkinli hareket ediyor. Kulüp, bu süreci en az kayıpla tamamlamayı hedefliyor.

Trabzonspor’un, kiralıktan dönecek oyuncularla birlikte yabancı sayısı 15’e yükseldi. Sezonu kiralık olarak geçiren Banza, Barisic ve Teklic’in yanı sıra Savic, Lundstram, Visca ve Nwakaeme gibi isimlerle de şartlar oluşması halinde yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Ayrıca Mendy ve Draguş’a gelecek teklifler de değerlendirilecek. Trabzonspor, bu süreçte yabancı oyuncu transferi için izleyeceği yol haritasını netleştirmeyi amaçlıyor.