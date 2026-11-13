Trabzonspor'da Zenit ile oynanacak özel maçın hazırlıkları başladı
13.11.2026 22:36
Milli arayı değerlendirmek için 15 Kasım'da Rus ekibi Zenit ile St. Petersburg'da karşılaşacak olan Trabzonspor, 4 günlük izinin ardından çalışmalara başladı.
Trabzonspor, milli arada 4 günlük izinin ardından 15 Kasım'da St. Petersburg'da Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, salonda ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Ayrıca antrenman öncesinde futbolcu Benjamin Bouchouari için doğum günü pastası kesildi. Bouchouari 26 yaşına bastı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.