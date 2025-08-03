Trabzonspor’da Zubkov’a sürpriz kutlama

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına devam etti.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanı öncesinde Oleksandr Zubkov için doğum günü pastası kesildi.



Bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından antrenman maçı yaptı.



Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başlayacak.