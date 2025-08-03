Trabzonspor’da Zubkov’a sürpriz kutlama
Trabzonspor, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken antrenman öncesi Oleksandr Zubkov’un doğum günü kutlandı.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanı öncesinde Oleksandr Zubkov için doğum günü pastası kesildi.
Bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından antrenman maçı yaptı.
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başlayacak.
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