NTV.COM.TR

Trabzonspor’da Zubkov’a sürpriz kutlama

Trabzonspor, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken antrenman öncesi Oleksandr Zubkov’un doğum günü kutlandı.

Trabzonspor’da Zubkov’a sürpriz kutlama

, sezon hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanı öncesinde Oleksandr Zubkov için doğum günü pastası kesildi.

Bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından antrenman maçı yaptı.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Trendyol 'in ilk haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...