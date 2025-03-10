Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi sona erdi

Trabzonspor son olarak kendi evinde küme düşme potasındaki Hatayspor'a yenilmiş ve taraftar "Yönetim istifa", "Şenol istifa" tezahüratında bulunmuştu.

Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından yönetimle Şenol Güneş saat 10.00'da toplantı yaptı. Dört saat süren toplantı sonrası Güneş saat 16.00'daki idmana katılmadı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA



Bordo mavililerden yapılan açıklama şöyle:



"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek adına planlama yaptık.



Program kapsamında Sn. Güneş’in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık.



Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibariyle teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı.



Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.



Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."

İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR



72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının ardından Arda Turan ve Fatih Tekke isimleri öne çıkıyor.



Güneş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Taraftar mutlu olacaksa istifa ederim." demişti.