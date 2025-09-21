Trabzonspor’da Fatih Karagümrük mesaisi

Trabzonspor, Süper Lig’in 7’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5’e 2 ve dar alanda çift kale maç yaptı.



Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından 23 Eylül Salı günü hazırlıklarına devam edecek.