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Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Abdullah Avcı'nın tekrardan bordo-mavili ekibin başına geçmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adamın 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi

, Trendyol 'de Nenad Bjelica'nın deplasmanlarda aldığı kötü sonuçların ardından tazminatında da indirime giderek yollarını ayırdığı biliniyordu.

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı döneminin başlaması çok yakın.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Bu akşam şehre gelecek olan Avcı'nın 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan deneyimli teknik adamın yarın antrenmanlarda bordo-mavili ekibin başında olacağı kaydedildi.

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