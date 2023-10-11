Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Nenad Bjelica'nın deplasmanlarda aldığı kötü sonuçların ardından tazminatında da indirime giderek yollarını ayırdığı biliniyordu.
Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı döneminin başlaması çok yakın.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Bu akşam şehre gelecek olan Avcı'nın 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Öte yandan deneyimli teknik adamın yarın antrenmanlarda bordo-mavili ekibin başında olacağı kaydedildi.
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