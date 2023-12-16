NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor'da İstanbulspor hazırlıkları

üper Lig'in 17'nci haftasında 19 Aralık Salı günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor'da İstanbulspor hazırlıkları

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün 11.30’da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı.

5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanda oyuncuların soğuk havaya rağmen oldukça neşeli ve hırslı olmaları dikkat çekti. 

yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'da İstanbulspor hazırlıkları - 1
Türk kadın voleybolu kulüplerde 25. uluslararası kupayı kaldıracak

Türk kadın voleybolu kulüplerde 25. uluslararası kupayı kaldıracak

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;