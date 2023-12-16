Trabzonspor'da İstanbulspor hazırlıkları

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün 11.30’da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı.

5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanda oyuncuların soğuk havaya rağmen oldukça neşeli ve hırslı olmaları dikkat çekti.



Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

