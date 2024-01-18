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Trabzonspor'da Larsen'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da Jens Larsen'in sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Trabzonspor'da Larsen'in sözleşmesi feshedildi

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Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan 'dan KAP açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada,

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi. 

DİĞER AYRILIKLAR YOLDA

Yerel basında yer alan iddialara göre; Bordo-mavili ekipte Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün de ayrılması bekleniyor. 

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