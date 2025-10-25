Trabzonspor'dan 4'te 4'lük seri

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti.



Karşılaşmanın golleri 12. dakikada Augusto, 51. dakikada Oulai'den geldi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligin 7. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, ligin 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserspor'u 4-0, ligin 9. haftasında da Rize'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 3 maçlık seri yapan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor'u da yenerek galibiyet serisini 4 maça taşıdı.

Ligde puanını 23'e yükselten Trabzonspor, maç fazlasıyla gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 2'ye düşürdü.



CLARO SAKATLANDI

Karşılaşmanın 29’uncu dakikasında ceza sahası içinde yatarak topu kornere gönderen Claro sakatlanarak yerde kaldı. Tedavisi saha içinde yapılan oyuncu sedye ile oyundan çıktı. Oyuncunun sakatlığı karşısında iki takım oyuncuları da büyük üzüntü yaşadı. Claro oyundan çıkarken Trabzonspor taraftarı tarafından alkışlandı. Claro’nun yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.

ONUACHU’YA ÖDÜL



Süper Lig’in 7’inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında Onuachu’nun attığı gol eylül ayının en güzel golü seçildi. Karşılaşma öncesi Onuachu’ya ödülünü Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.



TEKKE’DEN İKİ DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından ilk 11’de iki değişiklik yaptı. Olaigbe ve Okay Yokuşlu maça yedek kulübesinde başlarken, Zubkov ve Muçi 11’de görev yaptı.



OKAY YOKUŞLU KADRODAN ÇIKARILDI



Isınma hareketleri esnasında sakatlık yaşayan Okay Yokuşlu esame listesindeki yedeklerden çıkarıldı. Yerine ise Cihan Çanak dahil edildi.



Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük çoğunluğu doldu.



TRABZONSPOR VE EYÜPSPOR’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Lucas Claro için Trabzonspor ve Eyüpspor’dan geçmiş olsun paylaşımları yapıldı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, “Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro’ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz” ifadeleri kullanıldı.



Eyüpspor’dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



“ikas Eyüpspor’umuzun Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada şanssız bir sakatlık geçiren futbolcumuz Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu talihsiz sakatlığı bir an önce atlatıp sahalara dönmesini temenni ediyoruz.”



YIRTIK VE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Luccas Claro'nun "ayak bileği bağlarının yırtıldığını, ekleminde yarı çıkık bulunduğunu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiğini" bildirdi.

Kulübün X hesabından açıklamasında, "Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Luccas Claro'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza ve sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.