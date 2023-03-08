Trabzonspor'dan Abdullah Avcı'ya veda klibi: Mucizeler hep böyle ansızın gelir

Trabzonspor, görevinden istifa eden Abdullah Avcı'ya yaşattığı başarılardan ötürü teşekkür etti.



Avcı için özel hazırlanan veda klibi yayınlandı. Videoda Gökhan Tepe'nin seslendirdiği Beyaz şarkısına yer verildi.



Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Avcı için teşekkür videosu yayımlanarak, "Ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım.' ifadesiyle başladı hikayemiz… 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere üç tertemiz kupa ve nice zaferler için teşekkürler Abdullah Avcı." ifadesine yer verildi.



AVCI'YA VEDA KLİBİ

‘Ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım’ ifadesiyle başladı hikayemiz…



1’i Süper Lig, 2’si ise Süper Kupa olmak üzere üç tertemiz kupa ve nice zaferler için;



teşekkürler Abdullah Avcı. pic.twitter.com/NNdTSMENqY — Trabzonspor (@Trabzonspor) March 8, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin