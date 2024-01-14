Trabzonspor'dan Bakasetas kararı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde ilk 11'ini açıklayan bordo-mavililerde geleceği belirsizliğini koruyan Anastasios Bakasetas, maç kadrosunda yer almadı.

Adı Beşiktaş ile anılan Bakasetas'ın sezon sonunda bordo-mavili ekiple sözleşmesi sona erecek.

AVCI'DAN AÇIKLAMA

Mücadele öncesinde oyuncunun durumuyla ilgili konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Bakasetas ile dün akşam görüştük. Dizi 2 haftadır ağrıyordu. Geceyi çok kötü geçirdi. İnsanlar bir şey aramasın. 3 ay sonra sözleşmesi bitse de antrenman dahil, maç dahil her şeyini veriyor. Olmayan bir şeyin üstünden yorumlanmasın." diye konuştu.

Başkan Ertuğrul Doğan, Yunan futbolcuya teklif yaptıklarını ancak Bakasetas'ın yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığını açıklamıştı.

Antalyaspor - Trabzonspor mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.