Trabzonspor’dan Benkovic’in sakatlığına ilişkin açıklama

Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Benkovic,mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Bordo-mavili ekipten Hırvat stoperin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Benkovic’in bugün yapılan muayenesi ve MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadeleri kullandı.

