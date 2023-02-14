Trabzonspor'dan depremzedeler için Basel maçına özel bilet: Tüm kulüp başkanları davet edildi

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Trabzonspor Kulübü, UEFA Konferans Ligi play-off müsabakasında Basel ile oynayacağı karşılaşmanın tüm gelirlerini Kahramanmaraş depreminden etkilenen afetzedelere bağışlayacak.

Karadeniz ekibi, satışa çıkan maç biletlerinin yanı sıra depremzedelere bağışları artırmak adına Basel mücadelesine özel hatıra bileti satışa sunacak.

Her kesimden tüm takım taraftarların yoğun talebi üzerine hayata geçirilen uygulamayla elde edilecek gelirler, depremzedelere aktarılmak üzere AFAD’a bağışlanacak.



Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbol camiasının depremzedeler için kenetleneceği karşılaşmaya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve tüm kulüp başkanlarını da Basel maçına davet etti.



Ağaoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve diğer tüm kulüp başkanlarının tamamına yakın bir bölümünün de birlik beraberlik açısından maça geleceğini ifade etti.