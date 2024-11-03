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Trabzonspor'dan devre arası maçın hakemine tepki

Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesinin devre arasında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

Trabzonspor'dan devre arası maçın hakemine tepki

Trendyol 'in 11. haftasında ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavililerin Okay Yokuşlu ile kaydettiği gol faul gerekçesiyle iptal edildi. 

DEVRE ARASI HAKEME TEPKİ

Trabzonspor ise devre arası paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadelerini kullanarak maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

Ayrıca bordo-mavililer Okay Yokuşlu'nun iptal edilen golünü paylaşıp "BRAVO" ifadelerini kullandı.

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