Trabzonspor'dan devre arası maçın hakemine tepki
Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesinin devre arasında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavililerin Okay Yokuşlu ile kaydettiği gol faul gerekçesiyle iptal edildi.
DEVRE ARASI HAKEME TEPKİ
Trabzonspor ise devre arası paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadelerini kullanarak maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.
Ayrıca bordo-mavililer Okay Yokuşlu'nun iptal edilen golünü paylaşıp "BRAVO" ifadelerini kullandı.
Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin 𝐭𝐞𝐫𝐭𝐞𝐦𝐢𝐳 golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık. pic.twitter.com/egEsCIYjxL— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 3, 2024
“BRAVO” pic.twitter.com/csylkaSLng— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 3, 2024
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