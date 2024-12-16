Trabzonspor'dan devre arası paylaşımı: "Sarı kart nedir, neye verilir?"
Trabzonspor, Galatasaray ile oynadıkları maçın devre arasında hakeme tepki gösterdi. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda, "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadeleri yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Mücadelenin nefes kesen ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte bordo-mavililerden hakeme tepki geldi.
Karadeniz ekibi yaptığı paylaşımda, "Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadeleriyle yapay zeka botu ChatGPT'ye soru yönelterek tepki gösterdi.
Bazı 'zekalar' için:— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 16, 2024
Sarı kart nedir, neye verilir? pic.twitter.com/142mpJsOIz
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