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Trabzonspor'dan devre arası paylaşımı: "Sarı kart nedir, neye verilir?"

Trabzonspor, Galatasaray ile oynadıkları maçın devre arasında hakeme tepki gösterdi. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda, "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'dan devre arası paylaşımı: "Sarı kart nedir, neye verilir?"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin nefes kesen ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte bordo-mavililerden hakeme tepki geldi.

Karadeniz ekibi yaptığı paylaşımda, "Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadeleriyle yapay zeka botu ChatGPT'ye soru yönelterek tepki gösterdi. 

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