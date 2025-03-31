Trabzonspor'dan divan kurulu üyeleri Volkan Konak için mesaj

Trabzonspor Kulübü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde verdiği konser sırasında fenalaşıp hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayınladı.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:



"Değerli sanatçımız, divan üyemiz, 'Kuzeyin oğlu' Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz'e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

VOLKAN KONAK'IN SAHNEDE YERE YIĞILDIĞI ANLAR

