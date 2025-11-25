Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması, İstanbul'da operasyon geçirdi

Trabzonspor, Edin Visca'ya sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulandığını açıkladı.



Bordo mavili ekipte Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Visca için ayrıntıları paylaştı.

Beşir, “Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca’ya sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 8. dakikasında rakip yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Edin Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı.



Meler, VAR uyarısının ardından izlediği pozisyon sonrası Ebosele'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



Saha içinde tedavisi yapılan Visca ise oyuna devam edemedi ve sağ ayağının üstüne basmadan oyundan çıktı. Bosnalı futbolcunun yerine Olaigbe oyuna dahil oldu.