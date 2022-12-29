Trabzonspor'dan Edin Visca'nın sakatlık durumuna ilişkin açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Fatih Karagümrük, Trabzonspor karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'da ikinci yarının hemen başında Edin Visca sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Visca'nın sakatladığı anda kolu sarılarak kenara gelmesi endişe uyandırdı.

Bordo-Lacivertli ekipten yapılan resmi açıklamada, sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Edin Visca'nın ameliyat olduğunu belirtildi.

Trabzonspor, 32 yaşındaki oyuncunun sakatlığına ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

"Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır.""