NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor’dan enkazdan kurtulan depremzedeye davet

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerde aram kurtarma ekiplerince enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeyi Trabzon’a davet etti.

Trabzonspor’dan enkazdan kurtulan depremzedeye davet

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

merkezli yaşanan depremlerde binanın enkazı altında kalan bir vatandaş, arama kurtarma ekiplerince yaralı olarak çıkarıldı.

Çalışma esnasında ekiplerin sorusu üzerinde ilk takımının , ikinci takımının Giresunspor, üçüncü takımının ise Çaykur Rizespor olduğunu söyleyen depremzede, hastaneye kaldırıldı.

Bordo mavili kulüp, enkazdan çıktığında çay içmek istediğini söyleyen depremzedenin kurtama anlarına dair görüntülerini sosyal medya hesabından, “Bugünler geçecek ve biz seninle Trabzon'da çay içeceğiz" notuyla paylaştı.

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da, “İnşallah bu kardeşimizi en yakın zamanda misafir edeceğim” sözleriyle depremzedeye davette bulundu.

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural: Ligin bundan sonrasında yokuz

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural: Ligin bundan sonrasında yokuz

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...