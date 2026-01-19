Trabzonspor'dan Fatih Tekke açıklaması, maaşına zam yapıldı. "Sözleşmesi tadil edildi"

Trabzonspor'dan KAP'a Fatih Tekke ve ekibi için sözleşme açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada ekibin aylık ve yıllık maaşları paylaşıldı.

Bordo mavililerden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre;

Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir."

ÜÇ KATINA ÇIKTI

Tekke ve ekibi ile 13 Mart 2025'te 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Tekke ve ekibinin yıllık 30 milyon lira alacağı bildirilmişti.