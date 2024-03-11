Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı için açıklama: Tepkimiz çok sert olur

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı açıklamalarda bulundu.



"TEPKİMİZ ÇOK SERT OLUR”



Saral, “Hafta sonu oynayacağımız maçta ‘hakem hatası istemiyoruz’ çağrısı aslında ‘bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin’ çığlığıdır. Yani, yeni bir ‘tavşan’ beklentisidir. Buna müsaade edilir ise tepkimiz çok sert olur!” ifadelerini kullandı.

TFF'YE ÇAĞRI

Türkiye Futbol Federasyonu’na da çağrıda bulunan Saral, şunları söyledi:



“Trabzonspor yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olmuş, şampiyonlukları çalınmıştır. Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon bir çok maçını ‘şapkadan çıkartılan tavşan’ ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında ‘hakem hatası istemiyoruz’ çağrısı aslında ‘bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin’ çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon’a atanacak hakemlere ve VAR’da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır." dedi.

"SONUCUNU ETKİLEYECEK HAKEM KARARI İSTEMİYORUZ"



Saral sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon’da tekrarlanmasının camiamızda yaratacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir”

