Trabzonspor'dan Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a kınama:Bu bir rezilliktir, iğrençliktir!

Trabzonspor, Fenerbahçe maçında Samat Akaydin'in Mahmoud Trezeguet’ye tükürdüğü iddia edilen görüntüler sonrası açıklama yayınladı.



"Bu bir rezilliktir, iğrençliktir!" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.



Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir!



Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz.



Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz."

Samet Akaydin'dan Trezeguet'ye tükürdüğü iddialarına açıklama Haberi Görüntüle