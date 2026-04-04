Trabzonspor'dan Galatasaray'a maç sonu peş peşe göndermeler
04.04.2026 22:09
Son Güncelleme: 04.04.2026 22:18
Trabzonspor'un Galatasaray'ı mağlup ettiği maçın ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti.
Papara Park'ta oynanan müsabakada bordo-mavililer, rakibini 2-1 yendi ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Trabzonsporlu futbolcuların ilk gol sonrası yaşadığı sevinç.
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.
“BİZİM ŞEHRİMİZ BİZİM KURALLARIMIZ”
Karadeniz ekibinin ilk paylaşımında büyük harflerle "Bizim şehrimiz bizim kurallarımız" ifadeleri yer aldı.
Trabzonspor'un paylaşımı.
“BAZEN DE AĞLATIR”
Bordo-mavililerin bir sonraki gönderisinde ise “Bu şehir bazen de ağlatır” ifadeleri kullanıldı ve ağlayan kedi videosuna yer verildi.
Trabzonspor'un paylaşımları, kısa süre içinde futbolseverler tarafından en çok konuşulanlar arasında yer buldu.