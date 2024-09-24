Trabzonspor'dan Gaziantep FK maçının hakemine tepki

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de hakemlerin adaletsizliği, bilinçli ya da bilinçsiz sistematik bir yozlaşmanın göstergesidir ve artık sabrımızı taşıracak seviyeye ulaşmıştır." denildi.



Maçın hakemi Bayarslan'ın, Trabzonsporlu futbolcu Simon Banza'nın golünü VAR'ın uyarısı üzerine saha kenarında izleyerek iptal ettiği hatırlatılarak, "Gaziantep FK ile oynadığımız maçta yaşananlar, Türk futbolunun içinde bulunduğu çürümüşlüğün ve keyfi yönetimin en bariz tezahürüdür." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, bu kararın sadece yanlış olmadığı, aynı zamanda futbolun emeğine ve izleyicisine hareket edildiği savunularak, şunlar kaydedildi:



"Pozisyon gözlerinin önünde gerçekleşmişken, böylesine bariz bir golü iptal etmek için VAR'a başvurmak, hakemlik mesleğini icra eden birinin ne denli yetersiz olduğunu ya da daha kötüsü ne kadar kasıtlı hareket ettiğini gösterir. Bayarslan'ın oyunun akışını sürekli durdurması, topun oyunda kaldığı süreyi bilinçli şekilde azaltması adeta futbolun özüyle alay etmektir. Türk futbolunun ruhu, böylesi ehliyetsiz ve taraflı hakemlik zihniyetinin elinde adeta can çekişmektedir."



Sorumluluğu yalnızca bir hakeme yıkmanın yanlış olduğuna dikkat çekilerek, "Asıl sorun, bu hakemleri görevlendiren, onların hatalarına defalarca göz yuman ve hiçbir şekilde hesap sormayan Merkez Hakem Kurulunun başarısızlığıdır. Merkez Hakem Kurulunun varoluş amacı futbolun adaletini ve şeffaflığını sağlamak olmalıyken bu amaca hizmet etmeyi reddetmeleri Türk futbolunun maruz kaldığı en büyük ihanettir." değerlendirmesinde bulunuldu.



"Bu keyfiliğe, bu düzene, bu skandallara kim dur diyecek?" ifadesi kullanılan açıklamada, "Bu sistem uzun zamandır köhnemiş, adaletin ve şeffaflığın işlemediği bir yapıya dönüşmüştür. Artık Türkiye Futbol Federasyonunun yapması gereken, kendi içinde radikal bir özeleştiri yaparak bu çürümüş düzeni reform etmektir. Hakemlerin birer adalet timsali olmaktan çıkıp, oyunun seyrini belirleyen iradesiz kuklalara dönüşmesine daha ne kadar göz yumulacak?" denildi.