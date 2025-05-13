Galatasaray ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde karşı karşıya gelecek.



Gaziantep'te oynanacak olan dev finalde hakem Cihan Aydın'ın görev yapacağı TFF tarafından duyurulmuştu.



Kritik müsabaka öncesi iki kulüpten de hakem ataması için arka arkaya açıklamalar geldi.



Trabzonspor'un yetkili kurul başkanları, hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.



Divan kurulu başkanı Mahmut Ören, denetim kurulu başkanı İsmet Keskin, disiplin kurulu başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, sicil kurulu başkanı Serdar İsaoğlu tarafından ortak açıklama yapıldı.

"SENARYOLU BİR DÜZENLE KARŞI KARŞIYAYIZ"



Açıklamada, Trabzonspor'un başarılarının inançla, mücadeleyle ve haksızlığa karşı dimdik durarak kazanılmış ve altın harflerle tarihe yazıldığını belirtilerek "Anadolu'nun kuzeyinden yükselen bu inatçı camia, 'Anadolu'dan şampiyon çıkmaz' diyenleri yanıltmış, Türk futboluna yeni bir renk, yeni bir yol kazandırmıştır. Bugün ise alın teri ve mücadeleyle değil sonucun, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla ve masa başında yazılan senaryolarla belirlendiği bir düzenle karşı karşıyayız." ifadesine yer verildi.

"ÇADIR TİYATROSU, TÜRKİYE KUPASI'NA TAŞINDI"



Kulübe karşı "sistematik müdahale, kurgulanmış senaryo ve adaleti örseleyen çürütmenin" söz konusu olduğu iddia edilen açıklamada, "Öyle bir düzen kurulmuştur ki sahadaki alın teri, tribünlerdeki binlerin coşkusu, kentlerdeki milyonların heyecanı ve Karadeniz'in onurlu direniş geleneği hiçe sayılmaktadır. Bu dayatılmak istenen düzenin amacı yalnızca puanlarımızı gasp etmek değildir. Bu düzen, vicdanları, inancı ve futbolun ruhunu hedef almaktadır. Bizler, bu oyunun hiçbir zaman figüranı olmadık, olmayacağız. Çünkü biz Anadolu'dan doğan isyanın, egemenleri sarsan futbol devriminin çocuklarıyız. MHK'nin Süper Lig'de sahneye koyduğu çadır tiyatrosu şimdi de Türkiye Kupası'na taşınmıştır. İsimler değişse de senaryo hep aynıdır. 'En büyük Galatasaray' diye haykıran Cihan Aydın'ın, Türkiye Kupası Finali'ne hakem olarak atanması, bu karanlık düzenin kamu vicdanını ve futbolun temiz ruhunu bir kez daha derinden yaraladığının açık göstergesidir." denildi.



"BU TABLO KARŞISINDA SUSMAK TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİNE İHANET"



Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya sessiz kalınamayacağı vurgulanan açıklamada "Bu tablo karşısında susmak, sadece kulübümüze değil Türk futbolunun geleceğine de ihanet olur. Bir kez daha açıkça ilan ediyoruz. Trabzonspor'un tarihinde haksızlığa boyun eğmek, zulme rıza göstermek yoktur. Bu kulübün genlerinde adaletsizliğe karşı direnmek, haksızlık karşısında susmamak vardır." değerlendirmesi yapıldı.

"KENDİ GÖLGELERİNDEN UTANACAK DURUMA GELECEKLER"



Bordo-mavili kulüp başkanlarının açıklamasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na şu sözlerle seslenildi:



"Sayın TFF Başkanı bugün, Trabzonspor Başkanlığınız döneminde size yapılanların aynısının şimdi bize yapılmasına sessiz kalabiliyor hatta taraf oluyorsanız, sizi vakit kaybetmeden gereğini yapmaya davet ediyoruz. Bu oyunları engelleyemiyor, durduracak gücü kendinizde bulamıyor ve bir zamanlar Trabzonspor Başkanı iken uğradığınız ve şikayetçi olduğunuz haksızlıkların benzerlerinin bugün bu camiaya yapılmasına göz yumuyorsanız artık yalnızca Trabzonspor'a değil, Türk futboluna da zarar veriyorsunuz ve yolun sonuna gelmişsiniz demektir. Sizi bu makama taşıyan camiaya zarar vermeyin. Unutmayın tarih bir gün herkesi yargılar ve herkes tarihte hak ettiği yeri alır. Kimi övgüyle anılır, kimi ise lanetle hatırlanır. Kimileri mazlumun yanında durur, kimileri ise kendi gölgesinden bile utanır. TFF ve MHK da gün gelecek kendi gölgelerinden utanacak duruma geleceklerdir."

METİN ÖZTÜRK'TEN CEVAP



Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün sözleri ise şu şekilde:

"HAKEM PAYLAŞIMI, KENDİ TERCİHLERİ"



"Bir önceki maç, bu maça ölçü değil. Oradaki motivasyon şampiyonluktu, Trabzonspor için 3 puanı almaktı. Bir 90 dakika, belki 30 dakika daha, belki penaltılar ve sonuçta kupa. Onların Avrupa'ya gitme ümidi. Hakem paylaşımı, kendi tercihleri. Genç hakemlerimiz, istiyoruz ki çok az hata yapsınlar, hata olabilir. Maalesef bu hakem kardeşimiz, Trabzonspor'un kendi bakışı ama, 3 maçımızı yönetti, 3 maçımızın 2'sinde hakem kardeşin hataları nedeniyle 4 puan kaybettik."

"HERHALDE BAŞKA BİR KURAL UYGULANDI"



"Hataylı oyuncu eliyle süpürdü, hakem görmedi, VAR ikaz etmedi. Yine aynı maçta Hatay'ın attığı golde herhalde başka bir kural uygulandı. Çünkü takibinde 1 sonraki hafta aynı golü biz attık, hiç pozisyonda olmayan Abdülkerim'den çizgi çekilip ofsayt dendi. Bizim attığımız ofsaytsa Hatay'ın attığı nasıl gol oldu?"



"KIRMIZI KARTI PAS GEÇTİ"

"Kurallar iki haftada değişmiyor. Bu hakem kardeşimiz, Kasımpaşa Stadı'nda 2 puan kaybettiğimiz maçta Kasımpaşalı genç oyuncunun kırmızı kartını pas geçti. Görmezden gelinecek bir kart değildi. Oyunun seyri değişti. Kasımpaşa'nın hocası Burak Yılmaz, bizde de ter dökmüş bir kardeşimiz, akıllı bir hoca, hemen oyundan aldı. Çünkü, 5 dakika sonra bir hareket yapacak. "

"İNŞALLAH BU HATALARI TEKRARLAMAZ"



"Şampiyonluğu etkileyecek 4 puan gitti ama biz Galatasaray'ız, herkesi yene yene gidiyoruz. Bu hakem kardeşimiz, inşallah bu hatalarını tekrarlamaz, gençliğine verdik."

"VAR'IN HATASINI AFFETMİYORUZ"



"VAR'ın hatalarını affetmiyoruz, o çok ayrı. İnşallah iki taraf için de seyri etkileyecek bir hata yapmaz, hak eden kazanır."

"TFF, İKİ TAKIMI BİRBİRİNE Mİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR?"



Soru: Trabzonspor hakemden memnuniyetsiz. Galatasaray, Cihan Aydın'dan mutlu değil. TFF, iki takımı birbirine düşürmek istiyor diyebilir miyiz?



Metin Öztürk: "Kimin aklında ne yatıyor bilemem. Trabzon da biz de hakem atamasından mutlu değiliz. Yaptıkları ortada. MHK hakemi seçiyor, kulüplere sormuyor. Hakemleri biz tespit edersek işin içinden çıkamayız. İnsanların aklında ne var, hangi tilkiler dönüyor bilemeyiz. Biz sadece bu genç kardeşimizin gördüğünü çalmasını istiyoruz. VAR'ın da kimsenin hakkını yemeden, selametle bu işi bitirmesini bekliyoruz."

"TEK KONSANTRASYONUMUZ FİNAL VE LİG"



"Söylentiler var... Artık uzayda kutlama yapacağımız söylenecek. Öyle bir şey yok. Tek konsantrasyonumuz yarınki final. Sonra da pazar günü Kayserispor maçımız var. Önce bu hedefleri gerçekleştireceğiz, sonra da kolları kutlamalar için sıvayacağız."