NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor'dan Kourbelis için KAP bildirimi

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in Karagümrük'e kiralandığını KAP'a bildirdi. Ayrıntılarda Rayyan Baniya transferinden kalan borcun mahsup edilmesi şartının olduğunu aktarıldı.

Trabzonspor'dan Kourbelis için KAP bildirimi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'dan Dimitrios Kourbelis'i Karagümrük'e kiraladı. Kourbelis, için KAP bildirimi de yapıldı.

BORÇ MAHSUP EDİLME ŞARTI

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis, Kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır."

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson konuştu: Beşiktaş dünyada tanınan bir kulüp

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson konuştu: Beşiktaş dünyada tanınan bir kulüp

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;