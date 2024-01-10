Trabzonspor'dan Kourbelis için KAP bildirimi

Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i Karagümrük'e kiraladı. Kourbelis, için KAP bildirimi de yapıldı.

BORÇ MAHSUP EDİLME ŞARTI



Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis, Kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır."