Trabzonspor'dan kuvvet antrenmanı
15.11.2025 16:45
DHA
Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, kuvvet antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir’in konuğu olacak.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Savic, Batagov, Serdar, Taha Emre İnce, Salih Malkoçoğlu ile Nwakaeme katılmadı.