Trabzonspor'dan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri açıklaması

Trabzonspor Kulübü, 52. Divan Genel Kurulu’nda denetim raporuyla gündeme gelen ve başkan Ahmet Ağaoğlu’nun tepki gösterdiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin yeni yapılacak havalimanı projesi içerisinde yer alması ve kamulaştırılması konusunda açıklama yaptı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, divan kurulu toplantısındaki denetim raporu neticesinde, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılması konusunun gündeme geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Kamu yetkilileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda böyle bir kamulaştırma kararının olmadığı, konunun spekülatif olduğu açık ve net olarak ifade edilmiştir. Bu durumla alakalı olarak gelişmelerden üzüntü duyduğumuzu ifade ederken, spekülatif tartışmalardan da uzak kalınması konusu kamuoyunun bilgisine hassasiyetle arz olunur."

