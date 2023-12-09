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Trabzonspor'dan MHK'ya sert Mete Kalkavan tepkisi: "Yerle bir edeceğiz"

Trabzonspor, 11. haftada Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olan Mete Kalkavan'ın bugün Bandırmaspor - Kocaelispor karşılaşmasında görev almasıyla birlikte TFF ve MHK'ya çok sert tepki gösterdi. Karadeniz ekibi, derbi maçının ardından TFF ve MHK tarafından Kalkavan'ın bir daha maç yönetemeyeceğini garanti ettiğini itiraf etti.

Trabzonspor'dan MHK'ya sert Mete Kalkavan tepkisi: "Yerle bir edeceğiz"

, 'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe mücadelesinin ardından mücadelede VAR hakemliği yapan 'ın TFF ve MHK tarafından bir daha asla maç yönetemeyeceği Karadeniz ekibine iletildiği aktarıldı.

Bandırma - Kocaelispor karşılaşmasında VAR hakemi olarak görev yapmasının ardından Trabzonspor'dan sert tepki geldi.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; 

"KURDUĞUNUZ KİRLİ DÜZENİ YERLE BİR EDECEĞİZ! 04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı.


Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti.

'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların ‘Bir daha asla maç alamayacak’ dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için ‘yok’ hükmündedir."

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