Trabzonspor'dan MHK'ya sert Mete Kalkavan tepkisi: "Yerle bir edeceğiz"

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe mücadelesinin ardından mücadelede VAR hakemliği yapan Mete Kalkavan'ın TFF ve MHK tarafından bir daha asla maç yönetemeyeceği Karadeniz ekibine iletildiği aktarıldı.

Bandırma - Kocaelispor karşılaşmasında VAR hakemi olarak görev yapmasının ardından Trabzonspor'dan sert tepki geldi.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"KURDUĞUNUZ KİRLİ DÜZENİ YERLE BİR EDECEĞİZ! 04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı.



Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti.



'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların ‘Bir daha asla maç alamayacak’ dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır.



Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için ‘yok’ hükmündedir."