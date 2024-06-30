Trabzonspor'dan Onuachu için yeni teklif

Trabzonspor, Paul Onuachu'yu takımda tutmak için kolları sıvadı.

Sabah'ın haberine göre, Southampton'ın Onuachu'yu yeniden kiralamaya sıcak bakmadığı kaydediliren, Nijeryalı golcünün Karadeniz ekibinde kalmak istediği belirtildi.

İngiliz ekibin Onuachu'yu satmak istemesinden dolayı Trabzonspor'un yaptığı kiralama teklifine satın alma opsiyonu da eklediği vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon bordo-mavililer ile 26 resmi maça çıkan Onuachu, bu mücadelelerde 17 gol atıp, 4 asist kaydetti.