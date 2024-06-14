Trabzonspor'dan Onuachu ve Nwakaeme açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğul Doğan, Paul Onuachu ve Anthony Nwakaeme için açıklamalarda bulundu.



"TRANSFERDE BELLİ NOKTAYA GELDİK"



Eski oyuncuları eski futbolcuları Nwakaeme ile görüştüklerini açıklayan Doğan, "Hocamız Nwakaeme'yi takımda görmek istediğini yönetimimize iletti. Bunun üzerine Anthony ile bir görüşme gerçekleştirdik ve transferde belli noktaya geldik." dedi.



ONUACHU'NUN DURUMU



Bu sezon kiralık olarak forma giyen ve performansı ile etkileyen santrfor Paul Onuachu ile ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan, "Kulübü Southampton 15 milyon sterlin bonservis bedelinde diretiyor. Biz de yeniden kiralamak için bir tekli yaptık ve cevap bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

