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Trabzonspor'dan Onuachu ve Nwakaeme açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğul Doğan, Onuachu ve Nwakaeme'nin son durumu hakkında konuştu. Nwakaeme için "Anthony ile bir görüşme gerçekleştirdik ve transferde belli noktaya geldik." diyen Doğan, Onuachu için yaptıkları teklifi de açıkladı.

Trabzonspor'dan Onuachu ve Nwakaeme açıklaması

Başkanı Ertuğul Doğan, Paul Onuachu ve Anthony Nwakaeme için açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERDE BELLİ NOKTAYA GELDİK"

Eski oyuncuları eski futbolcuları Nwakaeme ile görüştüklerini açıklayan Doğan, "Hocamız Nwakaeme'yi takımda görmek istediğini yönetimimize iletti. Bunun üzerine Anthony ile bir görüşme gerçekleştirdik ve transferde belli noktaya geldik." dedi.

ONUACHU'NUN DURUMU

Bu sezon kiralık olarak forma giyen ve performansı ile etkileyen santrfor Paul Onuachu ile ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan, "Kulübü Southampton 15 milyon sterlin bonservis bedelinde diretiyor. Biz de yeniden kiralamak için bir tekli yaptık ve cevap bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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