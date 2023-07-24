Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Orsic'ten kötü haber

Trabzonspor'da yeni transfer Mislav Orsic, antrenman esnasında sakatlanarak idmanı yarıda bırakmıştı.



Yapılan tetkiklerin ardından Hırvat oyuncunun çapraz bağlarında yırtık şüphesi tespit edilmişti.



Bordo-mavili ekipten Orsic'in sağlık durumuyla alakalı resmi açıklama geldi.



Trabzonspor'da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.



"EN KISA SÜREDE OPERASYONU PLANLANMAKTADIR"



Beşir, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır" dedi.



Öte yandan Mislav Orsic'in uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

