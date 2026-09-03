Trabzonspor'dan Saviolo için sakatlık açıklaması
03.09.2026 18:59
Trabzonsporlu Noah Saviolo.
Trabzonspor, yeni transfer Noa Saviolo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Trabzonspor'da sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilen Noah Saviolo'nun tedavisine başlandı.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Saviolo'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini aktaran Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını kaydetti.