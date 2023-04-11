Trabzonspor'dan Sergen Yalçın açıklaması

Trabzonspor'da bir numaralı gündem maddesi teknik direktör oldu.



Yeni başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada takımın gündemini değerlendirdi.



Doğan, Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme için; "Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var." dedi.

Ertuğrul Doğan açıklamasının devamında; "Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti." sözlerini sarfetti.



Başkan Doğan açıklamasında; "Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar." dedi.