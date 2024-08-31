Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması: Şenol Güneş mi, Fatih Tekke mi?

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor Kulübü, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

Şenol Güneş ve Fatih Tekke isimleri gündemde olan bordo mavililerde yeni teknik direktör Eyüpspor maçının ardından netleşecek.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir."