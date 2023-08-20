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Trabzonspor'dan Trezeguet'nin sağlık durumu hakkında açıklama: Kırık tespit edildi

Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da sakatlık geçiren Trezeguet'nin durumu belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Mısırlı oyuncunun sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edildiği kaydedildi.

Trabzonspor'dan Trezeguet'nin sağlık durumu hakkında açıklama: Kırık tespit edildi

, Trendyol 'in 2. haftasında 'a konuk oldu. 

Mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan Bordo-mavililerde, mücadelenin 51. dakikasında sakatlık yaşayan Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama geldi.

"KABURGASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ"

Trabzonspor'da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, “ A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet’nin Acıbadem Maslak Hastanesi’nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

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