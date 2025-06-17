Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Fenerbahçe'ye gidecek mi?

Trabzonspor Kulübü, forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.



Açıklamada bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Çok kıymetli bir iş birliğine daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güçlü iş birliği sadece 2 marka arasında yapılanın ötesinde; vizyonu, gelişime inancı olan 2 yapının yol arkadaşlığıdır. Trabzonspor olarak sadece saha içine değil saha dışına da önem veriyoruz." diye konuştu.



Transfere ilişkin de konuşan Doğan, Göztepe'de forma giyen Brezilyalı santrfor Romulo'yu beğendiklerini ancak henüz bir gelişme olmadığını ifade etti.

"BAŞKAN OLARAK AKLIMDAN GEÇEN BURADA FUTBOLU BIRAKMASIDIR"



İngiltere'nin Ipswich takımında görev alan sağ bek Axel Tuanzebe'nin izleme ekibi tarafından takip edildiğini ve Fatih Tekke'nin beğendiği bir isim olduğunu aktaran Doğan, Uğurcan Çakır konusunda ise "Ben kaptanımızla alakalı açıklamayı defalarca yaptım. Hala bazı şeyler konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan takımın kaptanıdır, başkan olarak aklımdan geçen burada futbolu bırakmasıdır. Kendisine Avrupa'dan bir teklif geldiğinde yardımcı olacağımız sözünü daha önce vermiştim. Şu an itibarıyla Uğurcan için herhangi bir kulüpten gelen resmi bir teklif yoktur." değerlendirmesinde bulundu.



Transferde hata yapma lükslerinin olmadığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:



"Geldiğimiz günden beri Trabzonspor'un mali yapısını kontrol altına almak için çalışıyoruz. Önemli arazileri kulüp bünyesine kattık. Trabzonspor'un gelecekle alakalı endişesi olmayacak. Sermaye artırımıyla borcumuzu indireceğiz. Kulüplerin içinde bulunduğu durumu Serdar Bey (Adalı) çok güzel anlattı. Bu faizlerle borçlarımızı ödemeseydik Trabzonspor'u şu anda çok kötü günler bekleyecekti. Camia olarak hak etmek önemli. Trabzonlu bir sponsorumuz yok, bu saklanacak bir şey değil. İnşallah bundan sonraki dönemde camia olarak halletmemiz gereken bir mesele. Sezon öncesinde camiamızı bir araya getirmeye çalışacağız. Trabzonlu eski başkan ve yöneticileri, Trabzonspor'un yanında olmaya çağırıyorum. Bu kadar çağrıya rağmen basketbola sponsorlukla ilgili herhangi bir geri dönüş alamadık. Biz bunun altından kalkarız bu başka bir konu."