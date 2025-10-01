Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Galatasaray itirafı: "İşin doğrusunu söyleyeyim" diyerek açıkladı

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan olaylarından biri Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasıydı...



Sarı-kırmızılılar, 33 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında Çakır'ı kadrosuna katmıştı.



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Çakır'ın Galatasaray'a transfer olma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



İşte Doğan'ın sözleri:



"UĞURCAN ÖNEMLİ BİR PARA KAZANDIRDI"



"Uğurcan Çakır kaptanımızdı. Trabzonspor'a çok önemli hizmetleri oldu. Bulunduğu süre zarfı içerisinde de her zaman sorunsuz çalıştık, giderken de çok önemli bir para kazandırarak gitti. Yaptığı hizmetler için kendisine çok teşekkür ederim."



"İŞİN DOĞRUSUNU SÖYLEYEYİM..."



"Benim daha önce bu konuyla ilgili söylemlerim olmuştu. 'Uğurcan'ı bir İstanbul kulübüne satmayız' diye. Bizim aklımızdan Uğurcan'ın böyle bir talebinin olacağı geçmiyordu, işin doğrusunu söyleyeyim."



Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır'ın Frankfurt maçında Yunus Akgün'ün attığı gol sonrası yaşadığı sevinç

"UĞURCAN AYRILMAK İSTEDİ"



"Uğurcan sezon sonunda tam zamanını hatırlamıyorum ama benimle yaptığı görüşmede artık Trabzon'da kalmak istemediğini, bir İstanbul kulübü de Avrupa kulübü de olsa gitmek istediğini belirtince o saatten sonra benim açımdan başka bir süreç başlıyor.



"TAKIMI EMANET ETTİĞİMİZ KİŞİNİN AKLINDA TRABZON YOKSA..."



"Ben, Uğurcan'ın ayrılmasını istemezdim ama takımımızın kaptanı, sahada takım Uğurcan'a emanet ve emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzon yoksa artık Trabzonspor Kulübü'nün başkanı her türlü tedbiri almak ve bunların sonunda da bir satış olacaksa bundan maksimum getiriyi sağlamakla yükümlü."

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool maçında oyunu hareketlendirirken

"AKLIMDAN GEÇMEZDİ"



"Gönül böyle olmasını istemezdi ama dediğim gibi benim aklımdan böyle bir şey geçmezdi, geçmediği için de rahattım. Uğurcan'dan böyle bir talep gelince çok yapacak bir şey kalmadı. Şunu üzerine basarak söylüyorum Uğurcan içeride bulunduğu müddetçe takım içerisinde en ufak bir sıkıntı çıkartmayan, arkadaşlarıyla iyi olan, yönetimle her zaman iyi olan, hocalarıyla iyi olan, her zaman işin pozitif tarafında olan, daha önce Avrupa gündeminde olduğunda kulübe yine maksimum parayı kazandırma gündeminde olan, bu satış sürecinde de bize en ufak sıkıntı çıkarmayan, her zaman Trabzonspor'un yanında olan biridir. Dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum."